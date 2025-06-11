Чемпионат мира — 2026: список всех досрочно определившихся участников мундиаля

Стали известны 13 сборных, досрочно гарантировавших участие на чемпионате мира 2026 года, который пройдёт в трёх североамериканских странах: США, Канаде и Мексике.

Первыми гарантировали попадание на турнир хозяйки-организаторы, в число которых входят США, Канада и Мексика. От Азии в соревнования пробились шесть команд: Иран, Япония, Иордания, Южная Корея, Узбекистан и Австралия, проходящая через азиатский отбор. Также три сборные представляют Южную Америку: Аргентина, Бразилия и Эквадор. Завершает список Новая Зеландия, которая стала победителем отборочного турнира Океании.

Всего на турнире примет участие 48 национальных команд. Это произойдёт впервые в истории в финальной части мирового первенства. Действующим чемпионом мундиаля является сборная Аргентины. Соревнования будут проходить с 11 июня по 19 июля 2026 года.

Напомним, сборная России и все российские футбольные команды отстранены от международных турниров после начала специальной военной операции на Украине в феврале 2022 года.

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