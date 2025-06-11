Илья Вахания рассказал о словах Карпина игрокам после матча сборных России и Беларуси

Защитник «Ростова» и сборной России Илья Вахания оценил сбор национальной команды с двумя товарищескими матчами, соперниками в которых стали сборные Нигерии и Беларуси, и рассказал об итоговых словах игрокам главного тренера Валерия Карпина.
«Мне кажется, всё прошло достаточно неплохо. Хотелось бы выиграть в обоих матчах, но всё‑таки мы проверили себя против серьёзного соперника и выглядели неплохо. Карпин сказал нам, что в сентябре встретимся, и пожелал удачи. Конечно, есть небольшая усталость от сезона. Хочется перезагрузиться. Отдохнём и с новыми силами обратно. Планы на отпуск? Отдыхать! Завтра улетаем с женой на Мальдивы», — сказал Вахания в эфире телеканала «Матч ТВ».
6 июня сборная России в Москве сыграла вничью с национальной командой Нигерии со счётом 1:1. 10 июня в Минске подопечные Валерия Карпина переиграли сборную Беларуси с крупным счётом 4:1.
Видео: Карпин перед матчем Беларусь – Россия
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