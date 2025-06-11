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Илья Вахания рассказал о словах Карпина игрокам после матча сборных России и Беларуси

Илья Вахания рассказал о словах Карпина игрокам после матча сборных России и Беларуси
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Защитник «Ростова» и сборной России Илья Вахания оценил сбор национальной команды с двумя товарищескими матчами, соперниками в которых стали сборные Нигерии и Беларуси, и рассказал об итоговых словах игрокам главного тренера Валерия Карпина.

Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
06 июня 2025, пятница. 20:00 МСК
Россия
Окончен
1 : 1
Нигерия
1:0 Аджайи – 27'     1:1 Арокодаре – 71'    
Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
10 июня 2025, вторник. 20:00 МСК
Беларусь
Окончен
1 : 4
Россия
0:1 Гладышев – 21'     0:2 Гладышев – 24'     0:3 Гладышев – 33'     0:4 Гладышев – 52'     1:4 Пигас – 54'    

«Мне кажется, всё прошло достаточно неплохо. Хотелось бы выиграть в обоих матчах, но всё‑таки мы проверили себя против серьёзного соперника и выглядели неплохо. Карпин сказал нам, что в сентябре встретимся, и пожелал удачи. Конечно, есть небольшая усталость от сезона. Хочется перезагрузиться. Отдохнём и с новыми силами обратно. Планы на отпуск? Отдыхать! Завтра улетаем с женой на Мальдивы», — сказал Вахания в эфире телеканала «Матч ТВ».

6 июня сборная России в Москве сыграла вничью с национальной командой Нигерии со счётом 1:1. 10 июня в Минске подопечные Валерия Карпина переиграли сборную Беларуси с крупным счётом 4:1.

Видео: Карпин перед матчем Беларусь – Россия

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