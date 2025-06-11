Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Фабрицио Романо сообщил подробности о вероятном переходе Кевина Де Брёйне в «Наполи»

Фабрицио Романо сообщил подробности о вероятном переходе Кевина Де Брёйне в «Наполи»
Комментарии

Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брёйне в ближайшее время завершит свой переход в итальянский «Наполи», подписав все необходимые документы. Об этом сообщает журналист и инсайдер Фабрицио Романо в соцсети X (ранее Twitter).

По информации источника, неаполитанцы планируют провести медицинские тесты бельгийского атакующего хавбека в четверг, 12 июня.

Ранее итальянские СМИ сообщили, что Де Брёйне согласовал контракт с «Наполи» сроком на два года с возможностью продления ещё на сезон. Его годовая зарплата составит € 5 млн.

В минувшем сезоне 33-летний бельгиец отметился шестью голами и восемью результативными передачами в 40 матчах за клуб.

Материалы по теме
В Италии раскрыли зарплату Де Брёйне в случае его перехода в «Наполи»

Сколько зарабатывают футболисты:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android