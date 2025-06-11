Фабрицио Романо сообщил подробности о вероятном переходе Кевина Де Брёйне в «Наполи»

Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брёйне в ближайшее время завершит свой переход в итальянский «Наполи», подписав все необходимые документы. Об этом сообщает журналист и инсайдер Фабрицио Романо в соцсети X (ранее Twitter).

По информации источника, неаполитанцы планируют провести медицинские тесты бельгийского атакующего хавбека в четверг, 12 июня.

Ранее итальянские СМИ сообщили, что Де Брёйне согласовал контракт с «Наполи» сроком на два года с возможностью продления ещё на сезон. Его годовая зарплата составит € 5 млн.

В минувшем сезоне 33-летний бельгиец отметился шестью голами и восемью результативными передачами в 40 матчах за клуб.

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