Эдуард Мор: на Евро сборная России попала бы без малейших вопросов. На ЧМ сложнее

Экс-защитник «Спартака» Эдуард Мор оценил гипотетические перспективы сборной России в отборах на чемпионаты Европы и мира в случае допуска на международные соревнования.
«Я не смотрю на эти вещи пессимистично. Если бы даже сейчас сборная России участвовала в отборочных турнирах, то на Евро мы попали бы без малейших вопросов, потому что много команд участвуют. У нас не будет никаких проблем. На чемпионат мира попасть немножечко сложнее, но всё равно, думаю, что у нас были бы все шансы», — сказал Мор в эфире телеканала «Матч ТВ».
С февраля 2022 года сборная России не может участвовать в международных соревнованиях из-за решения УЕФА об отстранении, вынесенного по политическим причинам. В июне 2025 года подопечные Валерия Карпина в товарищеских матчах сыграли дома вничью с Нигерией (1:1) и разгромили на выезде Беларусь (4:1).
Видео: Крупнейшая победа сборной России по футболу
- 11 июня 2025
-
10:30
-
10:21
-
10:10
-
10:04
-
09:44
-
09:41
-
09:21
-
09:20
-
09:07
-
09:07
-
09:02
-
09:00
-
08:48
-
08:43
-
08:32
-
08:30
-
08:08
-
07:46
-
07:44
-
07:36
-
07:35
-
07:10
-
07:02
-
06:54
-
06:32
-
06:25
-
06:22
-
06:15
-
05:56
-
05:47
-
05:43
-
05:34
-
05:01
-
05:00
-
04:42