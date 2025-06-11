Эдуард Мор: на Евро сборная России попала бы без малейших вопросов. На ЧМ сложнее

Экс-защитник «Спартака» Эдуард Мор оценил гипотетические перспективы сборной России в отборах на чемпионаты Европы и мира в случае допуска на международные соревнования.

«Я не смотрю на эти вещи пессимистично. Если бы даже сейчас сборная России участвовала в отборочных турнирах, то на Евро мы попали бы без малейших вопросов, потому что много команд участвуют. У нас не будет никаких проблем. На чемпионат мира попасть немножечко сложнее, но всё равно, думаю, что у нас были бы все шансы», — сказал Мор в эфире телеканала «Матч ТВ».

С февраля 2022 года сборная России не может участвовать в международных соревнованиях из-за решения УЕФА об отстранении, вынесенного по политическим причинам. В июне 2025 года подопечные Валерия Карпина в товарищеских матчах сыграли дома вничью с Нигерией (1:1) и разгромили на выезде Беларусь (4:1).

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