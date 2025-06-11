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Эдуард Мор: на Евро сборная России попала бы без малейших вопросов. На ЧМ сложнее

Эдуард Мор: на Евро сборная России попала бы без малейших вопросов. На ЧМ сложнее
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Экс-защитник «Спартака» Эдуард Мор оценил гипотетические перспективы сборной России в отборах на чемпионаты Европы и мира в случае допуска на международные соревнования.

Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
06 июня 2025, пятница. 20:00 МСК
Россия
Окончен
1 : 1
Нигерия
1:0 Аджайи – 27'     1:1 Арокодаре – 71'    
Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
10 июня 2025, вторник. 20:00 МСК
Беларусь
Окончен
1 : 4
Россия
0:1 Гладышев – 21'     0:2 Гладышев – 24'     0:3 Гладышев – 33'     0:4 Гладышев – 52'     1:4 Пигас – 54'    

«Я не смотрю на эти вещи пессимистично. Если бы даже сейчас сборная России участвовала в отборочных турнирах, то на Евро мы попали бы без малейших вопросов, потому что много команд участвуют. У нас не будет никаких проблем. На чемпионат мира попасть немножечко сложнее, но всё равно, думаю, что у нас были бы все шансы», — сказал Мор в эфире телеканала «Матч ТВ».

С февраля 2022 года сборная России не может участвовать в международных соревнованиях из-за решения УЕФА об отстранении, вынесенного по политическим причинам. В июне 2025 года подопечные Валерия Карпина в товарищеских матчах сыграли дома вничью с Нигерией (1:1) и разгромили на выезде Беларусь (4:1).

Видео: Крупнейшая победа сборной России по футболу

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