Прошла жеребьёвка возможных переходных матчей за право на участие в Первой лиге

Вчера, 10 июня, состоялась процедура жеребьёвки возможных переходных матчей с участием команд Леон Второй лиги дивизиона «А» за право на участие в Мелбет Первой лиге в сезоне-2025/2026. Об этом сообщил официальный сайт Футбольной национальной лиги.

«Челябинск» как победитель первого этапа Второй лиги в группе «Золото» сезона-2024/2025 уже получил право сыграть в переходных матчах. Первую игру команда проведёт в гостях с клубом, который получит право на участие в переходных матчах по итогам второго этапа. Ответную встречу «Челябинск» сыграет дома.

Расписание переходных матчей в случае их проведения:

18 июня. Клуб второго этапа – «Челябинск»

22 июня. «Челябинск» — Клуб второго этапа