Прошла жеребьёвка возможных переходных матчей за право на участие в Первой лиге
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Вчера, 10 июня, состоялась процедура жеребьёвки возможных переходных матчей с участием команд Леон Второй лиги дивизиона «А» за право на участие в Мелбет Первой лиге в сезоне-2025/2026. Об этом сообщил официальный сайт Футбольной национальной лиги.
«Челябинск» как победитель первого этапа Второй лиги в группе «Золото» сезона-2024/2025 уже получил право сыграть в переходных матчах. Первую игру команда проведёт в гостях с клубом, который получит право на участие в переходных матчах по итогам второго этапа. Ответную встречу «Челябинск» сыграет дома.
Расписание переходных матчей в случае их проведения:
18 июня. Клуб второго этапа – «Челябинск»
22 июня. «Челябинск» — Клуб второго этапа
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