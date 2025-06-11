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«Торпедо» объявило об уходе полузащитника в аренду в бразильский клуб

«Торпедо» объявило об уходе полузащитника в аренду в бразильский клуб
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Полузащитник московского «Торпедо» Алессон отправился в аренду в бразильский «Мирасолом». Об этом сообщила пресс-служба российского клуба в телеграм-канале.

«Футбольные клубы «Торпедо» Москва и «Мирасол» (Бразилия, Серия А) достигли договорённости об аренде 26-летнего бразильского полузащитника Алессона в клуб из штата Сан-Паулу. Арендное соглашение рассчитано на один год и включает опцию выкупа «Мирасолом» прав на игрока.

Алессон, желаем удачи в новом клубе!» — написано в сообщении.

В сезоне-2024/2025 Мелбет Первой лиги 26-летний Алессон провёл шесть матчей. Результативными действиями футболист не отметился.

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