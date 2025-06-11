Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Эдуард Мор высказался об уровне игры сборной России

Эдуард Мор высказался об уровне игры сборной России
Аудио-версия:
Комментарии

Экс-защитник «Спартака» Эдуард Мор дал оценку уровню игры сборной России после товарищеских матчей с Нигерией и Беларусью.

Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
06 июня 2025, пятница. 20:00 МСК
Россия
Окончен
1 : 1
Нигерия
1:0 Аджайи – 27'     1:1 Арокодаре – 71'    
Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
10 июня 2025, вторник. 20:00 МСК
Беларусь
Окончен
1 : 4
Россия
0:1 Гладышев – 21'     0:2 Гладышев – 24'     0:3 Гладышев – 33'     0:4 Гладышев – 52'     1:4 Пигас – 54'    

«Что касается уровня игры, скажу банальные вещи. Посмотреть уровень команды можно только в официальных матчах против сильных сборных. Не могу сказать, что у нас слишком упал уровень. Не хватает официальных матчей для роста команды, а футболисты у нас слабее не стали, талантами мы не обделены, в этом плане всё нормально», — сказал Мор в эфире телеканала «Матч ТВ».

С февраля 2022 года сборная России не может участвовать в международных соревнованиях из-за решения УЕФА об отстранении, вынесенного по политическим причинам. В июне 2025 года подопечные Валерия Карпина в товарищеских матчах сыграли дома вничью с Нигерией (1:1) и разгромили на выезде Беларусь (4:1). В текущем рейтинге ФИФА сборная России занимает 35-е место.

Видео: Как сборная России играет при Карпине

Материалы по теме
Эдуард Мор: на Евро сборная России попала бы без малейших вопросов. На ЧМ сложнее
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android