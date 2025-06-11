Эдуард Мор высказался об уровне игры сборной России

Экс-защитник «Спартака» Эдуард Мор дал оценку уровню игры сборной России после товарищеских матчей с Нигерией и Беларусью.
«Что касается уровня игры, скажу банальные вещи. Посмотреть уровень команды можно только в официальных матчах против сильных сборных. Не могу сказать, что у нас слишком упал уровень. Не хватает официальных матчей для роста команды, а футболисты у нас слабее не стали, талантами мы не обделены, в этом плане всё нормально», — сказал Мор в эфире телеканала «Матч ТВ».
С февраля 2022 года сборная России не может участвовать в международных соревнованиях из-за решения УЕФА об отстранении, вынесенного по политическим причинам. В июне 2025 года подопечные Валерия Карпина в товарищеских матчах сыграли дома вничью с Нигерией (1:1) и разгромили на выезде Беларусь (4:1). В текущем рейтинге ФИФА сборная России занимает 35-е место.
Видео: Как сборная России играет при Карпине
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