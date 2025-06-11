«Боруссия» Дортмунд представила специальную форму для клубного чемпионата мира — 2025

Немецкая «Боруссия» Дортмунд сыграет в специальной форме на клубном чемпионате мира 2025 года. Об этом сообщил официальный сайт клуба.

Фото: ФК «Боруссия» Дортмунд

«Боруссия» выйдет на поле в специальной майке под лозунгом «Раскрась Дортмунд». Компания Puma создала форму в цветах клуба в сотрудничестве с дизайнером KidSuper. Впервые игроки наденут форму во время своего стартового матча с «Флуминенсе» (17 июня, 19:00 по московскому времени). Футболка является частью коллекции, которая сочетает в себе рисованную графику, акварельную палитру и узоры, уходящие корнями в клубную культуру, чтобы придать футболу новый облик. Другие клубы, участвующие в клубном чемпионате мира и экипированные Puma, также будут носить майки из этой коллекции», — написано в сообщении клуба.