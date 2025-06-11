«Боруссия» Дортмунд объявила состав на клубный чемпионат мира 2025 года

В пятницу, 13 июня, основной состав дортмундской «Боруссии» отправится на клубный чемпионат мира по футболу в США. Игроки «Боруссии» будут готовиться к турниру в Форт-Лодердейле, штат Флорида, где они также проведут время между матчами. Об этом сообщил официальный сайт «Боруссии».

Состав «Боруссии» на клубный чемпионат мира:

1. Грегор Кобель

2. Ян Коуто

3. Вальдемар Антон

5. Рами Бенсебаини

7. Джованни Рейна

8. Феликс Нмеча

9. Серу Гирасси

10. Юлиан Брандт

13. Паскаль Грос

14. Максимилиан Байер

16. Жюльен Дюранвиль

17. Карни Чуквуэмека

20. Марсель Забитцер

24. Даниэль Свенссон

25. Никлас Зюле

26. Юулиан Рюэрсон

27. Карим Адейеми

31. Сайлас Остжински

33. Александер Майер-Шаде

37. Коул Кэмпбелл

39. Филиппо Мане

40. Самуэле Инасио

41. Матис Альберт

43. Джейми Байно-Гиттенс

44. Сумаила Кулибали

46. Айман Азхил

47. Элиас Бенкара

77. Джоб Беллингем

Нико Шлоттербек, Эмре Джан и Салих Озджан пропустят турнир из-за травм.