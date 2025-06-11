Стала известна главная проблема в переговорах «Зенита» и «Фламенго» по Жерсону

Появились новые подробности по поводу возможного перехода Жерсона из «Фламенго» в «Зенит». В переговорах сторон возникла проблема.

Как сообщает журналист Хулио Мигель Нето в соцсетях, «Фламенго» всерьёз настроен получить € 6,3 млн штрафа от «Зенита» или самого Жерсона. Такая сумма прописана в контракте игрока за разрыв по «неуважительной причине».

Отсюда следует, что «Фламенго» считает переход Жерсона в «Зенит» за сумму отступных (€ 25 млн) неуважительной причиной для разрыва контракта. Бразильцы требуют ещё € 6,3 млн штрафа сверху. «Зенит» же категорически не настроен платить эти деньги.

Отмечается, что «Фламенго» готов получить штраф от самого Жерсона, если эту сумму откажется погашать «Зенит».