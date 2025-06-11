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Джоб Беллингем поделился впечатлениями от перехода в дортмундскую «Боруссию»

Джоб Беллингем поделился впечатлениями от перехода в дортмундскую «Боруссию»
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Полузащитник немецкой «Боруссии» Дортмунд Джоб Беллингем высказался о переходе в клуб.

«Это невероятное чувство. Это большая честь, потому что это мечта многих игроков, и вот уже несколько недель это было и моей мечтой тоже. Я очень рад быть здесь.

Прежде всего я с нетерпением жду клубного чемпионата мира — это определённо будет отличный турнир. Это впервые, поэтому я с особым нетерпением жду его. Будет историческое событие. Я также с нетерпением жду своего первого матча в Бундеслиге на этом стадионе. Впереди невероятная встреча с Южной трибуной и болельщиками. Я не могу дождаться. На самом деле, это всё, о чём я думаю в данный момент», — приводит слова Беллингема официальный сайт «Боруссии».

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