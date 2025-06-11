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Кевин Де Брёйне перешёл в «Наполи» — Фабрицио Романо

Кевин Де Брёйне перешёл в «Наполи» — Фабрицио Романо
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Бывший полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брёйне перешёл в «Наполи». Сделка с итальянским клубом полностью согласована и закрыта, сообщает инсайдер Фабрицио Романо в соцсетях.

По сведениям источника, в ближайшее время Де Брёйне пройдёт медосмотр и «закроет» формальные моменты для перехода в итальянский клуб. Контракт сторон будет рассчитан на два года.

Ранее итальянские СМИ сообщили, что Де Брёйне будет получать в составе неаполитанского клуба € 5 млн в год.

В минувшем сезоне 33-летний бельгиец отметился шестью голами и восемью результативными передачами в 40 матчах за английский «Манчестер Сити».

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