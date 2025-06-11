Расписание матчей чемпионата Европы U21 11 июня
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Сегодня, 11 июня, стартует чемпионат Европы среди молодёжных команд (до 21 года) 2025 года. Турнир пройдёт в Словакии. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.
Расписание матчей чемпионата Европы U21 11 июня (время — московское):
19:00. Группа А. Словакия — Испания;
22:00. Группа С. Польша — Грузия;
22:00. Группа С. Португалия — Франция;
22:00. Группа А. Италия — Румыния.
Действующим чемпионом Европы является молодёжная сборная Англии. В финале турнира 2023 года англичане обыграли Испанию с минимальным счётом 1:0. Чемпионат Европы среди молодёжных команд — 2023 прошёл в Румынии и Грузии.
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