Сегодня, 11 июня, стартует чемпионат Европы среди молодёжных команд (до 21 года) 2025 года. Турнир пройдёт в Словакии. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Расписание матчей чемпионата Европы U21 11 июня (время — московское):

19:00. Группа А. Словакия — Испания;

22:00. Группа С. Польша — Грузия;

22:00. Группа С. Португалия — Франция;

22:00. Группа А. Италия — Румыния.

Действующим чемпионом Европы является молодёжная сборная Англии. В финале турнира 2023 года англичане обыграли Испанию с минимальным счётом 1:0. Чемпионат Европы среди молодёжных команд — 2023 прошёл в Румынии и Грузии.