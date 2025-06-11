Райан Шерки поблагодарил «Лион» после перехода в «Манчестер Сити»

Полузащитник английского «Манчестер Сити» Райан Шерки поблагодарил французский «Лион» после трансфера.

«Тысячи эмоций, сотни воспоминаний и неизгладимый след в моём сердце. Никакие слова не могут по-настоящему передать всё, что происходит в моей голове, когда я оставляю эту футболку и этот герб со львом, которые я носил с такой гордостью почти 15 лет. Честь, которую я представлял себе из своей спальни. Никакие слова не могут также передать благодарность, которую я испытывал ко всем тем, кто сопровождал меня, чтобы осуществить и пройти через эту мечту, с её радостями, её печалью, её успехами и неудачами.

Менеджеры, педагоги, тренеры, спортивный, медицинский и административный персонал, волонтёры, стюарды, товарищи по команде и в целом все сотрудники клуба. Спасибо болельщикам за их неизменную поддержку и привязанность в хорошие и плохие времена. Спасибо президенту Жан-Мишелю Оласу за предоставленную мне возможность прожить это приключение с этим клубом, моим клубом, клубом моего сердца, клубом моего города. Я также благодарю всех тех, кто поддерживал меня за пределами поля в достижении моих целей. Наконец, я благодарю свою семью, свою поддержку, за любовь, которую они мне дарят и которая поддерживает меня каждый день.

Я старался жить так, как вы мне дали. Скрыто от глаз, но близко к сердцу, я надеюсь продолжать делать вас гордыми и достойно представлять ДНК «Лиона». Потому что мы рождаемся «Лионом» и умираем «Лионом», — написал Шерки в социальной сети Х.