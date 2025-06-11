Кисляк: для меня поездки в сборную России — опыт, привыкаю к требованиям Карпина

Молодой полузащитник ПФК ЦСКА Матвей Кисляк высказался о своём присутствии в сборной России после матча с Беларусью. Игра прошла вчера, 10 июня, и завершилась победой россиян со счётом 4:1.
«Гладышев провёл очень хороший матч. В дебютном матче за сборную забить четыре — потрясающе.
В сборную всегда ездить приятно, хоть в отпуск, хоть не в отпуск. Когда получаешь вызов в национальную команду, хочется сюда приезжать. Для меня это прежде всего опыт, пока это товарищеские матчи. Привыкаю к требованиям Валерия Георгиевича, хочу занести себе в копилку каждый сбор. Думаю, буду прибавлять и прибавлять.
Говоря о разнице между сборной и ЦСКА, в любом случае каждый тренер играет по своей системе. Отличается тактика, требования к разным позициям, прессинг и другие детали. Надо перестраиваться», — сказал Кисляк в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
- 11 июня 2025
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