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Кисляк: для меня поездки в сборную России — опыт, привыкаю к требованиям Карпина

Кисляк: для меня поездки в сборную России — опыт, привыкаю к требованиям Карпина
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Молодой полузащитник ПФК ЦСКА Матвей Кисляк высказался о своём присутствии в сборной России после матча с Беларусью. Игра прошла вчера, 10 июня, и завершилась победой россиян со счётом 4:1.

Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
10 июня 2025, вторник. 20:00 МСК
Беларусь
Окончен
1 : 4
Россия
0:1 Гладышев – 21'     0:2 Гладышев – 24'     0:3 Гладышев – 33'     0:4 Гладышев – 52'     1:4 Пигас – 54'    

«Гладышев провёл очень хороший матч. В дебютном матче за сборную забить четыре — потрясающе.

В сборную всегда ездить приятно, хоть в отпуск, хоть не в отпуск. Когда получаешь вызов в национальную команду, хочется сюда приезжать. Для меня это прежде всего опыт, пока это товарищеские матчи. Привыкаю к требованиям Валерия Георгиевича, хочу занести себе в копилку каждый сбор. Думаю, буду прибавлять и прибавлять.

Говоря о разнице между сборной и ЦСКА, в любом случае каждый тренер играет по своей системе. Отличается тактика, требования к разным позициям, прессинг и другие детали. Надо перестраиваться», — сказал Кисляк в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

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