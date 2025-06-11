Сон Хын Мин высказался о своём будущем в «Тоттенхэме»

Нападающий английского «Тоттенхэм Хотспур» Сон Хын Мин высказался о своём будущем в клубе.

«У меня остался ещё один год по контракту. Вместо того чтобы что-то говорить в данный момент, я думаю, нам всем следует подождать и посмотреть, что произойдёт. Но независимо от того, где окажусь, я всегда буду делать всё, что в моих силах. Это никогда не изменится.

Думаю, что добился всего, чего хотел, играя в футбол так, как хотел. Футбол — это о победе, и запоминаются только победители. Несмотря на сложный сезон, он был по-настоящему счастливым для меня, потому что я завоевал трофей, за которым гнался с детства. Это был год, когда я хотел добиться большего успеха. Я был так счастлив разделить этот момент со столькими людьми, которые поддерживали меня. Много раз я был не в лучшей форме, но думаю, что смогу подготовиться к новому сезону в действительно хорошем состоянии», — приводит слова Сона The Sun.

В сезоне-2024/2025 «Тоттенхэм» стал победителем Лиги Европы УЕФА.