Джоб Беллингем рассказал, почему решил перейти в дортмундскую «Боруссию» из «Сандерленда»

Полузащитник немецкой «Боруссии» Дортмунд Джоб Беллингем ответил, почему решил в клуб из английского «Сандерленда».

— Почему вы в конечном итоге приняли решение о переходе в дортмундскую «Боруссию» после выхода с «Сандерлендом» в английскую Премьер-лигу?

— Честно говоря, мне пришлось очень долго об этом думать. Не из-за того, что это как-то связано с клубом, а из-за моей истории, моего личного пути с «Сандерлендом». Долго это обдумывал и знаю, что болельщики были немного обеспокоены, но я много и упорно думал об этом. Вот почему я уверен, что это правильное решение.

Я поговорил со многими людьми в клубе, кого-то из них уже знал. Конечно, я также поговорил с тренером, в которого я действительно верю и который, к счастью, тоже верит в меня. Но разговор с мистером Ватцке, вероятно, стал решающим фактором. В конечном счёте он убедил меня подписать контракт с дортмундской «Боруссией». Я уверен, что принял правильное решение, — приводит слова Беллингема официальный сайт «Боруссии».