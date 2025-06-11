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«Торпедо» сообщило о возвращении двух футболистов из аренд

«Торпедо» сообщило о возвращении двух футболистов из аренд
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Нападающий Йорди Рейна и полузащитник Владимир Москвичёв возвращаются в московское «Торпедо» из аренд. Об этом сообщила пресс-служба автозаводцев в телеграм-канале.

«В сезоне-2024/2025 Москвичёв выступал за тольяттинский «Акрон»: в его активе 10 матчей в РПЛ и восемь игр в Кубке России, в которых Владимир забил один мяч.

Перуанец Йорди Рейна отметился семью голами и четырьмя результативными передачами в составе столичной «Родины» в Первой лиге.

Ранее Москвичёв провёл за «Торпедо» 23 матча (два забитых мяча), а Рейна — 34 игры (четыре гола). С возвращением в чёрно-белую семью!» — написано в сообщении клуба.

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