«Торпедо» сообщило о возвращении двух футболистов из аренд

Нападающий Йорди Рейна и полузащитник Владимир Москвичёв возвращаются в московское «Торпедо» из аренд. Об этом сообщила пресс-служба автозаводцев в телеграм-канале.

«В сезоне-2024/2025 Москвичёв выступал за тольяттинский «Акрон»: в его активе 10 матчей в РПЛ и восемь игр в Кубке России, в которых Владимир забил один мяч.

Перуанец Йорди Рейна отметился семью голами и четырьмя результативными передачами в составе столичной «Родины» в Первой лиге.

Ранее Москвичёв провёл за «Торпедо» 23 матча (два забитых мяча), а Рейна — 34 игры (четыре гола). С возвращением в чёрно-белую семью!» — написано в сообщении клуба.