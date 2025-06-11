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«Вы много говорите». Лионель Месси — Хамесу Родригесу после матча отборочного турнира к ЧМ

«Вы много говорите». Лионель Месси — Хамесу Родригесу после матча отборочного турнира к ЧМ
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Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси поговорил с игроком Колумбии Хамесом Родригесом о недавней критике победы аргентинцев в финале Кубка Америки 2024 года. Разговор состоялся после матча Аргентина — Колумбия (1:1) в 16-м туре квалификационного турнира к чемпионату мира 2026 года. Слова были разобраны по видео.

ЧМ-2026 — Южная Америка . Южная Америка. 16-й тур
11 июня 2025, среда. 03:00 МСК
Аргентина
Окончен
1 : 1
Колумбия
0:1 Диас – 24'     1:1 Альмада – 81'    
Удаления: Фернандес – 71' / нет

Родригес: Но почему? Я ничего не говорил.
Месси: Да, да. Вы сказали, что нам помогли в финале. Вы много говорите… — приводит слова футболистов RMC Sport со ссылкой на TyC Sports.

Отмечается, что намёк Лионеля Месси относится к комментариям, сделанным Хамесом Родригесом в марте. Тогда он сказал, что «судья оказал большое влияние и не назначил один или два пенальти» в финале Кубка Америки 2024 года, проигранного Колумбией со счётом 0:1.

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