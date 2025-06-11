Президент «Ростова» выступил с заявлением на фоне слухов о глобальной перестройке клуба

Президент «Ростова» Арташес Арутюнянц выступил с публичным заявлением на фоне слухов о глобальной перестройке клуба. Ранее в СМИ появлялась информация, что у ростовчан может смениться руководство и тренерский штаб, а большинство футболистов будут проданы в другие клубы.

«Уважаемые болельщики! Прежде всего я хотел бы поблагодарить вас за поддержку команды на протяжении всего сезона-2024/2025. Ваш вклад в результаты прошлого сезона очень весом.

В последнее время вокруг нашего клуба распространяется много недостоверной информации. Как уже неоднократно заявлял ранее, мы продолжаем работать, с правительством мы находимся в партнёрстве, а клуб продолжает работу в штатном режиме.

Что касается главной команды «Ростова», то кардинальных изменений в основном составе не планируется. Касаемо тренеров, штаб команды, ключевые специалисты основы продолжат работу по подготовке к сезону-2025/2026.

Сейчас же клуб ведёт активную трансферную и селекционную работу. Цели «Ростова» на эту кампанию остаются прежними – формирование сбалансированного основного состава и точечное усиление отдельных позиций.

В новом сезоне команда надеется на вашу поддержку — вместе мы будем ещё сильнее! Ждём вас на трибунах «Ростов Арены»!» — цитирует Арутюнянца телеграм-канал «Ростова».