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«Манчестер Сити» объявил о трансфере Тейани Рейндерса из «Милана»

«Манчестер Сити» объявил о трансфере Тейани Рейндерса из «Милана»
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Полузащитник Тейани Рейндерс перешёл из итальянского «Милана» в английский «Манчестер Сити». Об этом сообщил официальный сайт «Манчестер Сити».

«Манчестер Сити» рад объявить о подписании пятилетнего контракта с Тейани Рейндерсом. 26-летний игрок сборной Нидерландов переходит из «Милана», где он провёл последние два сезона.

Энергичный и в то же время стильный игрок, способный играть как в атаке, так и в обороне, Рейндерс был признан лучшим полузащитником Серии А в сезоне-2024/2025. Эту награду он получил после того, как забил 15 голов в 54 матчах, что более чем вдвое превысило его предыдущий лучший результат за одну кампанию», — написано в сообщении клуба.

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