«Лёгкие голы из ничего». Капитан Беларуси Мартынович — о поражении от сборной России
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Капитан сборной Беларуси Александр Мартынович высказался по итогам товарищеского матча с национальной командой России. Игра проходила 10 июня в Минске (Беларусь). Встреча завершилась со счётом 4:1 в пользу российской сборной.
Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
10 июня 2025, вторник. 20:00 МСК
Беларусь
Окончен
1 : 4
Россия
0:1 Гладышев – 21' 0:2 Гладышев – 24' 0:3 Гладышев – 33' 0:4 Гладышев – 52' 1:4 Пигас – 54'
«По ощущениям, мы выглядели лучше, чем в прошлом году. Считаю, что во втором тайме была равная игра. Надо реализовывать свои моменты, работать больше над концентрацией. Пропустили какие-то лёгкие голы из ничего. Вроде бы ничего не предвещало, всё под контролем… Из-за этого немного обидно», — сказал Александр Мартынович в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
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