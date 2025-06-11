«Лёгкие голы из ничего». Капитан Беларуси Мартынович — о поражении от сборной России

Капитан сборной Беларуси Александр Мартынович высказался по итогам товарищеского матча с национальной командой России. Игра проходила 10 июня в Минске (Беларусь). Встреча завершилась со счётом 4:1 в пользу российской сборной.

«По ощущениям, мы выглядели лучше, чем в прошлом году. Считаю, что во втором тайме была равная игра. Надо реализовывать свои моменты, работать больше над концентрацией. Пропустили какие-то лёгкие голы из ничего. Вроде бы ничего не предвещало, всё под контролем… Из-за этого немного обидно», — сказал Александр Мартынович в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.