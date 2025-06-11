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Тейани Рейндерс прокомментировал переход в «Манчестер Сити»

Тейани Рейндерс прокомментировал переход в «Манчестер Сити»
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Новичок английского «Манчестер Сити» Тейани Рейндерс высказался о переходе в клуб.

«Я в восторге от перехода в «Манчестер Сити». «Сити» — одна из крупнейших команд в мире, с лучшим тренером, игроками мирового класса и великолепной инфраструктурой. Под руководством Пепа Гвардиолы «Сити» выиграл так много титулов, и я хочу помочь ему добиться ещё большего успеха в ближайшие годы. Выступать в Премьер-лиге — это тоже мечта, ставшая явью. На протяжении многих лет в этой лиге выступали многие из лучших голландских игроков, и это вдохновляет идти по их стопам.

С нетерпением жду начала работы, встречи с другими игроками и демонстрации болельщикам «Манчестер Сити» того, на что я способен», — приводит слова Рейндерса официальный сайт «Манчестер Сити».

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