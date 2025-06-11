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Тейани Рейндерс высказался о предстоящей работе с Хосепом Гвардиолой в «Манчестер Сити»

Тейани Рейндерс высказался о предстоящей работе с Хосепом Гвардиолой в «Манчестер Сити»
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Полузащитник английского «Манчестер Сити» Тейани Рейндерс поделился эмоциями от ожиданий работы с главным тренером «горожан» Хосепом Гвардиолой.

«Для меня это отличный шанс. Я следил за ним с тех пор, как он тренировал «Барселону» вместе с Лионелем Месси. То, как он играл там и как он привнёс это сюда, это заставило меня по-настоящему захотеть выступать за «Манчестер Сити»

Конечно, я хочу развиваться как полузащитник – стать ещё более совершенным полузащитником. Футбол — это завоевание трофеев, и я надеюсь выиграть как можно больше призов здесь, с «Манчестер Сити», — приводит слова Рейндерса официальный сайт «Манчестер Сити».

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