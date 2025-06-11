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Созин: если ЦСКА хочет место в пятёрке — есть Личка, если золото — нужен тренер-чемпион

Созин: если ЦСКА хочет место в пятёрке — есть Личка, если золото — нужен тренер-чемпион
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Футбольный эксперт Андрей Созин высказался о смене тренера в ПФК ЦСКА. Накануне пост наставника армейской команды покинул Марко Николич. На смену ему клуб рассматривает нескольких специалистов.

«После ухода Николича чаще всего в СМИ всплывает информация про возможное назначение Марцела Лички. Видел, что его прям активно рекомендуют клубу – об этом писали сразу несколько источников.

Главный вопрос здесь – какие цели перед собой ставит клуб. Уверен, Личка – отличный человек. За время в России он понравился очень многим болельщикам: открытый, добродушный, джемпер его розовый всем запомнился. Но какие у Лички результаты?

Если ЦСКА хочется сохранить место в пятёрке РПЛ – есть Личка, можно брать его хоть завтра. Но если клуб заявляет о борьбе за чемпионство, хочет и ставит перед собой цель выиграть золото – тренер нужен соответствующий. Нужен тренер-победитель. Анчелотти и Спаллетти – отличные примеры, и мы прекрасно понимаем: они не поедут в Россию. Но у нас тоже есть тренеры-чемпионы, причём не единожды», — сказал Созин в беседе с корреспондентом «Чемпионата».

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