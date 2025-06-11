«То, что подходит мне больше всего». Рейндерс — о стиле «Манчестер Сити»

Полузащитник английского «Манчестер Сити» Тейани Рейндерс высказался о стиле команды. О переходе футболиста из итальянского «Милана» было объявлено сегодня, 11 июня.

«Все знают, какой стиль игры у «Манчестер Сити» в целом. Доминировать на поле против соперников и играть в атакующий футбол. Это то, что подходит мне больше всего.

Я — центральный полузащитник, которому нравится подключаться к атаке сзади и, в конечном счёте, делать передачи атакующим и создавать моменты. Иногда я также пытаюсь забивать голы и сам», — приводит слова Рейндерса официальный сайт «Манчестер Сити».

В сезоне-2024/2025 английской Премьер-лиги «Манчестер Сити» финишировал на третьем месте.