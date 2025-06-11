Тульский «Арсенал» объявил об отставке Сторожука с поста главного тренера

Пресс-служба тульского «Арсенала» объявила об отставке Александра Сторожука с поста главного тренера команды. Отмечается, что стороны расторгли контракт по обоюдному согласию.

Сторожук возглавлял «Арсенал» с января 2023 года. Под его руководством команда провела 82 матча в Первой лиге, из которых выиграла всего 23.

Ранее в СМИ появилась информация, что Мирослав Ромащенко близок к назначению на пост главного тренера тульского «Арсенала». Специалист уже был в Туле и встречался с губернатором.

«Арсенал» завершил прошлый сезон на 10-м месте в турнирной таблице Мелбет Первой лиги. Первое место заняла «Балтика».