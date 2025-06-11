Мартынович: Карпин правильно делает, что обращает внимание на молодых и перспективных
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Защитник сборной Беларуси Александр Мартынович высказался о молодых футболистах в составе национальной команды России. Вчера, 10 июня, сборная России разгромила Беларусь в товарищеском матче со счётом 4:1. В составе россиян покер оформил нападающий Ярослав Гладышев, за Беларусь единственный гол забил защитник Вадим Пигас.
Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
10 июня 2025, вторник. 20:00 МСК
Беларусь
Окончен
1 : 4
Россия
0:1 Гладышев – 21' 0:2 Гладышев – 24' 0:3 Гладышев – 33' 0:4 Гладышев – 52' 1:4 Пигас – 54'
«У России есть хорошие футболисты — молодые и перспективные. Кисляк и Гладышев уже показывают приличный уровень. Это молодые таланты. Карпин правильно делает, что обращает на них внимание, потому что это будущее», — сказал Мартынович в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
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