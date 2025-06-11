«Он сказал, что ему лучше уйти». Скалони — о замене Месси в матче Аргентины с Колумбией
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Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони объяснил замену нападающего Лионеля Месси в концовке матча 16-го тура отборочного турнира к чемпионату мира 2026 года с национальной командой Колумбии (1:1). Месси был заменён на 78-й минуте.
ЧМ-2026 — Южная Америка . Южная Америка. 16-й тур
11 июня 2025, среда. 03:00 МСК
Аргентина
Окончен
1 : 1
Колумбия
0:1 Диас – 24' 1:1 Альмада – 81'
Удаления: Фернандес – 71' / нет
«Сначала он не собирался уходить, но когда увидел, что мы вносим изменения, он сказал мне, что ему лучше уйти. Если бы он мне не сказал, я бы его не убирал», — приводит слова Скалони TyC Sports.
В составе Колумбии на 24-й минуте отличился нападающий Луис Диас. На 81-й минуте полузащитник аргентинцев
Тьяго Альмада сравнял счёт. Аргентина играла в меньшинстве с 71-й минуте после удаления Энцо Фернандеса.
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