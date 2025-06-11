«Он сказал, что ему лучше уйти». Скалони — о замене Месси в матче Аргентины с Колумбией

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони объяснил замену нападающего Лионеля Месси в концовке матча 16-го тура отборочного турнира к чемпионату мира 2026 года с национальной командой Колумбии (1:1). Месси был заменён на 78-й минуте.

«Сначала он не собирался уходить, но когда увидел, что мы вносим изменения, он сказал мне, что ему лучше уйти. Если бы он мне не сказал, я бы его не убирал», — приводит слова Скалони TyC Sports.

В составе Колумбии на 24-й минуте отличился нападающий Луис Диас. На 81-й минуте полузащитник аргентинцев

Тьяго Альмада сравнял счёт. Аргентина играла в меньшинстве с 71-й минуте после удаления Энцо Фернандеса.