Черчесов оценил решение Комличенко перейти в «Локомотив»

Бывший главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов поделился мнением о переходе нападающего Николая Комличенко в московский «Локомотив». Футболистом также интересовались «Спартак» и «Краснодар», однако он выбрал вариант с «Локо», подписав контракт на три года.

«Краснодару» нужен нападающий, который, наверное, изначально будет приходить вторым номером под Джона Кордобу, а в «Локомотиве» Комличенко будет конкурировать с Дмитрий Воробьёвым. Видимо, он считает и правильно делает, что может выиграть конкуренцию, а в «Краснодаре» есть Кордоба, который является одним из лучших игроков нашего чемпионата.

Комличенко уже был в «Краснодаре», возможно, он не захотел входить в эту реку дважды. Но ещё мы не знаем, контрактные условия тоже немаловажный фактор. «Локомотив» получил игрока с русским паспортом, который явно претендует на основной состав», — сказал Черчесов в эфире телеканала «Матч ТВ».