Джоб Беллингем оценил свою игру в «Сандерленде» в завершившемся сезоне Чемпионшипа

Полузащитник немецкой «Боруссии» Дортмунд Джоб Беллингем высказался о своей игре в прошедшем сезоне в «Сандерленде». Команде удалось выйти в английскую Премьер-лигу.

«Честно говоря, я значительно улучшился. В техническом, тактическом, физическом плане — во всём. Я стараюсь совершенствоваться каждый день. Мне нравится работать, я дисциплинированный и целеустремлённый, потому что отношусь ко всему этому очень серьёзно. Стараюсь совершенствовать своё мастерство и не позволяю внешним факторам и подобным вещам влиять на меня. Думаю, что в конечном итоге было также важно подписать контракт с «Боруссией», потому что это было лучшее решение, которое я мог принять. Буду продолжать делать то же самое и здесь, усердно работая и просто сосредоточившись на фундаментальных принципах. Я тружусь на команду и на своих товарищей и надеюсь, что мы сможем насладиться действительно хорошими моментами вместе.

В прошлом сезоне я, вероятно, больше играл на позиции шестого или восьмого номера. Поэтому предпочитаю выступать на позиции центрального полузащитника. Конечно, выкладываюсь по полной в каждом матче и использую любую возможность. Считаю, это одна из моих самых сильных сторон. Мне нравится начинать атаки после отборов, бросаться в сложные задачи, и думаю, что это проявилось в показателях прошлого года, даже если вы не всегда видели это на поле. Так что это важная часть моей игры, большая сила, которую я улучшил. Мне нравится забивать голы, но в прошлом сезоне моей целью было не столько это, сколько присутствие в команде в других областях. Считаю, что значительно улучшился в этих аспектах, и, надеюсь, смогу сделать следующий шаг здесь», — приводит слова Беллингема официальный сайт «Боруссии».