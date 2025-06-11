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Александр Мостовой высказался о покере Гладышева в дебютной игре за сборную России

Александр Мостовой высказался о покере Гладышева в дебютной игре за сборную России
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Известный российский экс-футболист Александр Мостовой отреагировал на дебютный матч Ярослава Гладышева в составе сборной России. Он вышел на поле в игре с Беларусью (4:1) и оформил покер.

Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
10 июня 2025, вторник. 20:00 МСК
Беларусь
Окончен
1 : 4
Россия
0:1 Гладышев – 21'     0:2 Гладышев – 24'     0:3 Гладышев – 33'     0:4 Гладышев – 52'     1:4 Пигас – 54'    

«Нужно хвалить Гладышева — редко кому удаётся забить четыре мяча, хоть и в товарищеской игре. Где-то года полтора, когда Гладышев первый раз вышел на замену, я сказал, что это неплохой паренёк — 100% будет играть через несколько месяцев. Выходя на замену, он уже давал разницу. Тем более он левоногий, а такие всегда отличаются. Прошло полтора года, он молодец, провёл хорошую весну. Тем более ему стали больше доверять. То же самое было с Пиняевым, Зиньковским, Глушенковым. Сейчас золотое время для молодёжи — никакого прессинга», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

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