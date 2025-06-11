Александр Мостовой высказался о покере Гладышева в дебютной игре за сборную России

Известный российский экс-футболист Александр Мостовой отреагировал на дебютный матч Ярослава Гладышева в составе сборной России. Он вышел на поле в игре с Беларусью (4:1) и оформил покер.
«Нужно хвалить Гладышева — редко кому удаётся забить четыре мяча, хоть и в товарищеской игре. Где-то года полтора, когда Гладышев первый раз вышел на замену, я сказал, что это неплохой паренёк — 100% будет играть через несколько месяцев. Выходя на замену, он уже давал разницу. Тем более он левоногий, а такие всегда отличаются. Прошло полтора года, он молодец, провёл хорошую весну. Тем более ему стали больше доверять. То же самое было с Пиняевым, Зиньковским, Глушенковым. Сейчас золотое время для молодёжи — никакого прессинга», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.
- 11 июня 2025
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