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«Ротор» объявил о переходе защитника Подкидышева

«Ротор» объявил о переходе защитника Подкидышева
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Защитник Николай Покидышев стал игроком волгоградского «Ротора». Об этом сообщила пресс-служба клуба в социальных сетях.

«Контракт с защитником заключён до конца сезона-2025/2026. Начинал играть в раменском «Сатурне». Большую часть карьеры провёл в «Шиннике»: 143 игры, один гол, две голевые передачи. После Ярославля переехал в Хабаровск: за местный СКА-Хабаровск сыграл 65 игр, забил один мяч, отдал одну голевую передачу. Всего за карьеру Николай провёл 261 игру, забил три гола и отдал три голевые передачи.

Добро пожаловать в «Ротор», Николай!» — написано в сообщении.

«Ротор» завершил сезон-2024/2025 Мелбет Первой лиги на девятом месте.

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