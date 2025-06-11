Александр Мостовой: хочется уже сильного соперника для сборной, где будут трястись ноги

Бывший футболист сборных СССР и России Александр Мостовой высказался о товарищеском матче национальной команды с Беларусью (4:1).

«Вчера был в Минске, сыграли матч болельщиков, потом поехали на новый стадион. Прогнозировал не очень крупную победу России — 2:0, 2:1. Всё-таки Беларусь играла дома, открытие стадиона, праздник. Но в моментах, когда сборная России забивала голы, на белорусов было печально смотреть. Они не понимали, где, кто и кого держит. Для команды такого класса это непозволительно. Поэтому первый тайм и закончился — четыре момента, три забили. Второй тайм смотреть было не совсем интересно. Хочется уже сильного соперника, где будут трястись ноги, глаза бегать, а то, например, с Нигерией три рывка сделали», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.