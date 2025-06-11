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Александр Мостовой: хочется уже сильного соперника для сборной, где будут трястись ноги

Александр Мостовой: хочется уже сильного соперника для сборной, где будут трястись ноги
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Бывший футболист сборных СССР и России Александр Мостовой высказался о товарищеском матче национальной команды с Беларусью (4:1).

Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
10 июня 2025, вторник. 20:00 МСК
Беларусь
Окончен
1 : 4
Россия
0:1 Гладышев – 21'     0:2 Гладышев – 24'     0:3 Гладышев – 33'     0:4 Гладышев – 52'     1:4 Пигас – 54'    

«Вчера был в Минске, сыграли матч болельщиков, потом поехали на новый стадион. Прогнозировал не очень крупную победу России — 2:0, 2:1. Всё-таки Беларусь играла дома, открытие стадиона, праздник. Но в моментах, когда сборная России забивала голы, на белорусов было печально смотреть. Они не понимали, где, кто и кого держит. Для команды такого класса это непозволительно. Поэтому первый тайм и закончился — четыре момента, три забили. Второй тайм смотреть было не совсем интересно. Хочется уже сильного соперника, где будут трястись ноги, глаза бегать, а то, например, с Нигерией три рывка сделали», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

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