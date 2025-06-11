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Горшков: играть за сборную России — непередаваемые ощущения. За клуб такого не чувствовал

Горшков: играть за сборную России — непередаваемые ощущения. За клуб такого не чувствовал
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Футболист сборной России Юрий Горшков поделился эмоциями от игры за национальную команду. Накануне он провёл товарищеский матч с Беларусью. Игра проходила 10 июня в Минске и завершилась победой российской сборной со счётом 4:1.

Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
10 июня 2025, вторник. 20:00 МСК
Беларусь
Окончен
1 : 4
Россия
0:1 Гладышев – 21'     0:2 Гладышев – 24'     0:3 Гладышев – 33'     0:4 Гладышев – 52'     1:4 Пигас – 54'    

«Всегда рад, когда выступаю за сборную. Это непередаваемые ощущения! За клуб такого не чувствовал, как в матчах за сборную. Очень рад, что победили! В целом сбором доволен.

Не было мыслей про длинный сезон. В том году был опыт приезжать в сборную посреди отпуска. Всё отлично! Ещё будет время отдохнуть», — сказал Горшков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

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