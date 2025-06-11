Горшков: играть за сборную России — непередаваемые ощущения. За клуб такого не чувствовал

Футболист сборной России Юрий Горшков поделился эмоциями от игры за национальную команду. Накануне он провёл товарищеский матч с Беларусью. Игра проходила 10 июня в Минске и завершилась победой российской сборной со счётом 4:1.

«Всегда рад, когда выступаю за сборную. Это непередаваемые ощущения! За клуб такого не чувствовал, как в матчах за сборную. Очень рад, что победили! В целом сбором доволен.

Не было мыслей про длинный сезон. В том году был опыт приезжать в сборную посреди отпуска. Всё отлично! Ещё будет время отдохнуть», — сказал Горшков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.