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Точилин: для РПЛ Николич и Личка — знаковые тренеры, но у них разный подход к работе

Точилин: для РПЛ Николич и Личка — знаковые тренеры, но у них разный подход к работе
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Бывший футболист Александр Точилин высказался о возможном назначении Марцела Лички на пост главного тренера московского ЦСКА. Ранее армейский клуб покинул Марко Николич.

«Наверное, кандидатуру Марцела лоббируют в ЦСКА. Мне кажется, Личка не совсем подходит клубу по философии. Не знаю, по каким критериям ЦСКА нужен тренер. Им нужен иностранец, который будет продолжать философию клуба или нет? Для нашего чемпионата Николич и Личка — знаковые тренеры. Но у них совершенно разный подход к работе. С приходом Лички надо будет заново создавать команду и выстраивать игру. Насколько ЦСКА готов к таким экспериментам?» — сказал Точилин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

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