Бесчастных — о «Спартаке»: не люблю критиковать, но за Кубок можно было побороться

Экс-нападающий «Спартака» Владимир Бесчастных поделился мнением о результатах московского клуба в минувшем сезоне. Он считает, что красно-белые могли побороться за Кубок России. Ветеран заявил, что ждал большего от нынешнего «Спартака».

– Как вы можете оценить результаты сезона для «Спартака»?

– Я ждал большего после окончания первой части чемпионата. Не буду никого критиковать, не очень люблю это делать. Но за Кубок можно было побороться.

– Продление Станковича в этом контексте выглядит логично?

– Надо смотреть внутрь клуба. Я же не знаю, какие у него перспективы, какое видение футбола. Руководство разберётся без меня, – цитирует Бесчастных Metaratings.

Напомним, из Кубка России «Спартак» вылетел за шаг до Суперфинала. В РПЛ красно-белые финишировали на четвёртой строчке.