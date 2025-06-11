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Бителло — лучший футболист «Динамо» в сезоне-2024/2025 по версии болельщиков

Бителло — лучший футболист «Динамо» в сезоне-2024/2025 по версии болельщиков
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Завершилось голосование болельщиков за лучшего футболиста «Динамо» по итогам сезона-2024/2025. Так, первое место в опросе фанатов занял бразильский полузащитник Бителло. Он набрал 38% от общего числа голосов.

Второе место и 36% голосов — у молодого российского нападающего Ярослава Гладышева. Замыкает тройку лучших вратарь Андрей Лунёв (10% голосов).

В топ-5 также вошли Хорхе Карраскаль (9% голосов) и Даниил Фомин (7%).

Интересно, что лучшим футболистом бело-голубых по системе «гол+пас» в минувшем сезоне РПЛ стал Гладышев, забивший 10 голов и отдавший пять результативных передач. Бителло — второй по этому показателю (3 гола и 11 передач). Но при этом бразилец стал лучшим ассистентом РПЛ с 11 результативными передачами.

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