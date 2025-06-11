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«Когда тебе 99, как можно праздновать 100?» Игрок «Зенита» Горшков — о переносе 100-летия

«Когда тебе 99, как можно праздновать 100?» Игрок «Зенита» Горшков — о переносе 100-летия
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Защитник «Зенита» Юрий Горшков высказал своё видение ситуации со 100-летием петербургского клуба. Изначально «Зенит» запланировал празднование 100-летия на концовку сезона-2024/2025. Однако после того, как клуб не выиграл ни одного внутреннего турнира, появились разговоры, что год 100-летия переносится на следующий сезон.

— Перенос 100-летия «Зенита» вызвал много обсуждений и шуток.
— Я скажу так: условно, тебе исполнилось 29 лет. Пошёл 30-й год. Ты скажешь, сколько тебе лет?

— 29.
— На момент последнего тура, 24 мая, «Зениту» сколько лет было?

— 99.
— На следующий день было 100. Ты сам ответил на свой вопрос. Лично для меня 100 лет, когда тебе наступило 100. И дальше следующий год — юбилейный. Как можно, когда тебе 99, праздновать 100?

— Получается, что «Зенит» остался без Кубка на 100-летие.
— Был бы. Когда мы играли финал Пути РПЛ, «Зениту» было 99, — сказал Горшков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

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