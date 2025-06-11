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В ЦСКА выступили с заявлением по поводу поиска нового тренера

В ЦСКА выступили с заявлением по поводу поиска нового тренера
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Директор по коммуникациям московского ЦСКА Кирилл Брейдо выступил с заявлением по поводу поиска нового главного тренера для команды. Он опроверг информацию о предметных переговорах с Марцелом Личкой и Станиславом Черчесовым.

«Ожидаемо много недостоверной информации. С Марцелом Личкой клуб не обсуждал ни срок, ни сумму контракта, о чём сейчас пишут. Насколько мы знаем, в планах у Марцела работа в Европе. Также клуб не ведёт переговоров со Станиславом Саламовичем (Черчесовым).

Комментировать каждую упомянутую в СМИ фамилию всё же не будем. Но консультаций и разных контактов сейчас действительно много — сроки непростые, и в обсуждениях возникает много фамилий, что при этом вовсе не означает сделанный выбор или наличие переговоров по каждому из вариантов», — написал Брейдо в своём телеграм-канале.

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