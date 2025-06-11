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Агент Карраскаля заявил, что «Динамо» не договорилось с «Фламенго» по переходу игрока

Агент Карраскаля заявил, что «Динамо» не договорилось с «Фламенго» по переходу игрока
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Агент Родриго Лопес, представляющий интересы полузащитника московского «Динамо» Хорхе Карраскаля, рассказал, что клуб не договорился с бразильским «Фламенго» по трансферу футболиста. Ранее сообщалось, что «Фламенго» предлагал около € 13 млн за переход колумбийского игрока.

«Карраскаль не согласовал контракт с «Фламенго». «Динамо» вело переговоры с клубом и игроком, но не достигли соглашения», — сказал Лопес в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

В сезоне-2024/2025 Российской Премьер-Лиги 27-летний Хорхе Карраскаль провёл 26 матчей, в которых забил семь мячей и оформил три результативные передачи. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 7 млн.

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