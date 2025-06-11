Тренер вратарей «Краснодара»: Сафонов, Агкацев и Латышонок сильнее Акинфеева

Тренер вратарей «Краснодара» Михаил Савченко высказался о российских голкиперах. Он считает, что ветеран ПФК ЦСКА Игорь Акинфеев сейчас не входит в тройку лучших вратарей с паспортом РФ.

— Акинфеев — легенда российского футбола, выдающийся спортсмен. Он и сейчас способен на яркие сейвы. Но если Акинфеев ошибается или допускает помарки, этого почему-то никто не замечает. Комментаторы перекладывают вину на защитников, ещё на кого-то. Только голкипер, уже превратившийся в миф, абсолютно вне подозрений… Оценивать игру нужно честно и объективно. Словом, при всём уважении к Игорю и его титулам, на мой взгляд, сегодня он не входит в тройку лучших российских вратарей.

— Кто же в ней?

— Сафонов, Агкацев и Латышонок, — приводит слова Савченко «Спорт-экспресс».