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Глушаков: «Зенит» предлагал за меня € 20 млн, а отступные были € 60 млн

Глушаков: «Зенит» предлагал за меня € 20 млн, а отступные были € 60 млн
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Бывший футболист сборной России Денис Глушаков высказался о своей трансферной стоимости по ходу карьеры. Он рассказал, что перешёл в «Спартак» за € 9 млн, а «Зенит» в своё время предлагал за него € 20 млн.

«Какая стоимость у меня была на пике? В «Спартак» меня продали за 9 миллионов евро, если не ошибаюсь. «Зенит» за меня давал 20 миллионов евро, когда был в «Локомотиве».

Переподписывая контракт с «Локомотивом», мне отступные подняли с 30 миллионов евро до 60. Это типа «махинация» была, так как в тот момент «Зенит» купил Данни и все боялись, что меня тоже купит. Таким образом «Локо» перестраховался. А в «Спартаке» отступные были плюс-минус такие же», — приводит слова Глушакова «РБ Спорт».

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