Сильянов неоднозначно ответил на вопрос о возможном уходе из «Локомотива»

Защитник «Локомотива» Александр Сильянов неоднозначно ответил на вопрос о своём будущем в московском клубе после продления контракта с ним. Он не стал исключать вариант ухода из стана железнодорожников. Ранее СМИ связывали Сильянова со «Спартаком» и «Зенитом».

«Я переподписал контракт с «Локомотивом». Значит ли это, что в ближайшие три-четыре трансферных окна я никуда из «Локо» не уйду? Не знаю, посмотрим», — приводит слова Сильянова «Комсомольская правда».

Сильянов выступает за основной состав «Локомотива» с 2019-го, с перерывом на двухлетнюю аренду в «Ростове». В завершившемся сезоне Российской Премьер-Лиги 24-летний Александр Сильянов провёл 26 матчей, в которых забил один гол и оформил две результативные передачи. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость российского защитника в € 6 млн.