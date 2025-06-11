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«Динамо» ведёт переговоры по трансферу Сергеева из «Крыльев Советов»

«Динамо» ведёт переговоры по трансферу Сергеева из «Крыльев Советов»
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Московское «Динамо» начало переговоры с самарскими «Крыльями Советов» по трансферу нападающего Ивана Сергеева. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Отметим, что сам игрок заинтересован в переходе, переговоры идут активно. Ранее журналист Иван Карпов сообщал об интересе «Динамо» к форварду.

В сезоне-2024/2025 Российской Премьер-Лиги 30-летний Иван Сергеев провёл 26 матчей, в которых забил девять мячей и оформил три голевые передачи. Также на счету нападающего четыре игры в Фонбет Кубке России. Результативными действиями футболист не отметился. Ранее сообщалось, что московское «Динамо» может возглавить главный тренер сборной России Валерий Карпин.

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