«Покер, он и в Африке покер». Орещук — об игре Гладышева за сборную России

Бывший российский футболист Роман Орещук отреагировал на дебютный матч Ярослава Гладышева в составе сборной России. Он вышел на поле в игре с Беларусью (4:1) и оформил покер.

«Первую часть чемпионата Личка не верил в Гладышева, и Тюкавин здорово смотрелся. Не было бы счастья, да несчастье помогло — весной Гладышева просто пришлось ставить в состав. Покер, он и в Африке покер — пойди забей! Это всё равно результат и достижение. Эти же белорусы обыграли Казахстан 4:1, а мы вчера им вообще шансов не дали.

Я рад за Ярослава. Это одна из звёздочек нашего футбола прямо сейчас. Ещё когда я работал в «Динамо», он уже показывал хорошие результаты в академии, вместе с Тюкавиным. Качества, чтобы стать большим футболистом, были видны», — сказал Орещук в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.