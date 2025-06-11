«Покер, он и в Африке покер». Орещук — об игре Гладышева за сборную России

Бывший российский футболист Роман Орещук отреагировал на дебютный матч Ярослава Гладышева в составе сборной России. Он вышел на поле в игре с Беларусью (4:1) и оформил покер.
«Первую часть чемпионата Личка не верил в Гладышева, и Тюкавин здорово смотрелся. Не было бы счастья, да несчастье помогло — весной Гладышева просто пришлось ставить в состав. Покер, он и в Африке покер — пойди забей! Это всё равно результат и достижение. Эти же белорусы обыграли Казахстан 4:1, а мы вчера им вообще шансов не дали.
Я рад за Ярослава. Это одна из звёздочек нашего футбола прямо сейчас. Ещё когда я работал в «Динамо», он уже показывал хорошие результаты в академии, вместе с Тюкавиным. Качества, чтобы стать большим футболистом, были видны», — сказал Орещук в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.
- 11 июня 2025
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