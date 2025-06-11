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«Покер, он и в Африке покер». Орещук — об игре Гладышева за сборную России

«Покер, он и в Африке покер». Орещук — об игре Гладышева за сборную России
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Бывший российский футболист Роман Орещук отреагировал на дебютный матч Ярослава Гладышева в составе сборной России. Он вышел на поле в игре с Беларусью (4:1) и оформил покер.

Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
10 июня 2025, вторник. 20:00 МСК
Беларусь
Окончен
1 : 4
Россия
0:1 Гладышев – 21'     0:2 Гладышев – 24'     0:3 Гладышев – 33'     0:4 Гладышев – 52'     1:4 Пигас – 54'    

«Первую часть чемпионата Личка не верил в Гладышева, и Тюкавин здорово смотрелся. Не было бы счастья, да несчастье помогло — весной Гладышева просто пришлось ставить в состав. Покер, он и в Африке покер — пойди забей! Это всё равно результат и достижение. Эти же белорусы обыграли Казахстан 4:1, а мы вчера им вообще шансов не дали.

Я рад за Ярослава. Это одна из звёздочек нашего футбола прямо сейчас. Ещё когда я работал в «Динамо», он уже показывал хорошие результаты в академии, вместе с Тюкавиным. Качества, чтобы стать большим футболистом, были видны», — сказал Орещук в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

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