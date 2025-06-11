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Окишор поделился мнением об Артёме Дзюбе

Окишор поделился мнением об Артёме Дзюбе
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Полузащитник московского «Динамо» Виктор Окишор поделился мнением о нападающем тольяттинского «Акрона» Артёме Дзюбе.

— То есть для тебя Дзюба — это топ-игрок?
— Конечно. И очень сильная личность. Дзюба харизматичный, ментально сильный. Только сильный человек может продолжить показывать высокий уровень после всего, через что он прошёл, — приводит слова Окишора интернет-портал «РБ Спорт».

В минувшем сезоне Дзюба принял участие в 24 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 10 голами и семью результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 1,5 млн.

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