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Игорь Колыванов: Сергеев сыграл ключевую роль в покере Гладышева

Игорь Колыванов: Сергеев сыграл ключевую роль в покере Гладышева
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Российский тренер Игорь Колыванов высказался о покере нападающего сборной России Ярослава Гладышева в товарищеском матче с национальной командой Беларуси. Вчера, 10 июня, сборная России разгромила Беларусь со счётом 4:1.

Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
10 июня 2025, вторник. 20:00 МСК
Беларусь
Окончен
1 : 4
Россия
0:1 Гладышев – 21'     0:2 Гладышев – 24'     0:3 Гладышев – 33'     0:4 Гладышев – 52'     1:4 Пигас – 54'    

«Поздравляю Ярослава с покером! Он — молодец. Сергеев сыграл ключевую роль в его покере. Можно сказать, что Ярослав дебютант. Хоть соперник и не самый сложный, но всё равно нужно ещё забить такие мячи», — сказал Колыванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Ранее сборная России сыграла вничью с Нигерией (1:1) в товарищеском матче в Москве. Встреча прошла 6 июня.

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