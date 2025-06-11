Игорь Колыванов: Сергеев сыграл ключевую роль в покере Гладышева

Российский тренер Игорь Колыванов высказался о покере нападающего сборной России Ярослава Гладышева в товарищеском матче с национальной командой Беларуси. Вчера, 10 июня, сборная России разгромила Беларусь со счётом 4:1.

«Поздравляю Ярослава с покером! Он — молодец. Сергеев сыграл ключевую роль в его покере. Можно сказать, что Ярослав дебютант. Хоть соперник и не самый сложный, но всё равно нужно ещё забить такие мячи», — сказал Колыванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Ранее сборная России сыграла вничью с Нигерией (1:1) в товарищеском матче в Москве. Встреча прошла 6 июня.