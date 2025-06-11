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Слишкович раскрыл, почему решил уйти из «Спартака»

Слишкович раскрыл, почему решил уйти из «Спартака»
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Главный тренер «Оренбурга» Владимир Слишкович объяснил, почему решил уйти из «Спартака» по окончании сезона-2023/2024. Напомним, Слишкович был помощником Гильермо Абаскаля в московском клубе. После ухода испанца он стал и. о. главного тренера и отработал до конца сезона. Позже красно-белых возглавил Деян Станкович, а Слишкович решил уйти из «Спартака».

«Ненормально, когда человек, два года помогавший одному тренеру, а затем ещё и исполнявший обязанности главного, остаётся в новом штабе. Думаю, Станковичу было бы некомфортно. А как было бы мне – неважно.

Я знаю, что профессионально выполнял бы работу. Но я знаю и «Спартак»: после двух поражений кричали бы, что я должен заменить Станковича. Я могу быть лучшим человеком на планете, но кто-то бы всё равно сомневался в моей искренности. Мне это не нужно», — приводит слова Слишковича Sports.ru.

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