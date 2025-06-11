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Гарри Кейн опубликовал пост после поражения Англии в товарищеском матче с Сенегалом

Гарри Кейн опубликовал пост после поражения Англии в товарищеском матче с Сенегалом
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Нападающий сборной Англии Гарри Кейн высказался об итогах июньского сбора национальной команды. Сборная Англии обыграла Андорру в матче отборочного турнира к чемпионату мира 2026 года со счётом 1:0, а затем уступила Сенегалу в домашней товарищеской игре — 1:3.

Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
10 июня 2025, вторник. 21:45 МСК
Англия
Окончен
1 : 3
Сенегал
1:0 Кейн – 7'     1:1 Сарр – 40'     1:2 Диарра – 62'     1:3 Сабали – 90+3'    

«Для меня всегда большая честь представлять свою страну. Важная победа в отборочном турнире к чемпионату мира, но мы знаем, что должны быть лучше – каждый сбор действительно важен. Спасибо за поддержку!» — написал Кейн в социальной сети Х (ранее Twitter).

В следующем матче сборная Англии снова сыграет с Андоррой. Встреча состоится 6 сентября в Англии.

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